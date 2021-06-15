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دياب: نصر محروس حابس صوتي زي ما حصل مع بهاء سلطان

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دياب: نصر محروس حابس صوتي زي ما حصل مع بهاء سلطان دياب: نصر محروس حابس صوتي زي ما حصل مع بهاء سلطان

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كشف الفنان دياب عن الظروف التي ساعدته للحصول على أدوار كبيرة خلال مشاركته الأعمال الدرامية، مشيرا إلى كونه مطرب غنائي هو ما أسهل عليه دخوله عالم الفن، موضحا أنه ابتعد خلال الفترة الماضية عن الغناء بسبب دعوة قضايا مقامة من المنتج نصر محروس.

وأضاف دياب، خلال مشاركته بغرفة نقاشية على «clubhouse» في نادي «اخترنا لك» أدارتها الكاتبة إيمان سراج وشارك فيها الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن والناقد عبدالله غلوش، والصحفي الكبير محمد فتحي، قائلا: «كوني مطربا هو ما سهل دخولي للفن وحصولي على أدوار كبيرة، لأن الجمهور بالفعل يعرفني فلا أحتاج لأدوار صغيرة ليتعرف على، لكن المفاجأة كانت في ظهوري لأول مرة في دور شر».

وعن سواله بالابتعاد عن الغناء خلال الفترة الحاليه رد:«كنت متعاقد مع المنتج نصر محروس، وتعاقدي معه انتهى عام 2018 وكان من المفترض أن أتعاقد مع شركة أخرى لكنه رفع على قضية، وبناءا على هذه القضية لا أستطيع الغناء حاليا، «فهو حابس صوتي زي ما حبس أصوات ناس كتير أهم مني زي بهاء سلطان».

واختتم: «لكن أنا مستني حكم القضاء عشان أرجع للغناء، ومع ذلك بحاول أحافظ على وجودي في حاجات زي إعلان بنك ».

يذكر أن آخر أعمال الفنان دياب، مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وفردوس عبدالحميد ومي عمر ونجلاء بدر ودياب وأحمد مالك وريم سامي وهدير عبدالناصر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

المصرى اليوم

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