أمير رمسيس: رفضت عرض فيلم «حظر تجول» في الخارج قبل مهرجان «القاهرة الدولي»

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قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إن فيلمه «حظر تجول» عرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة الدولي، وعرض للمرة الثانية في مهرجان القدس للفيلم العربي، وبعد ذلك في الهند، وبعد ذلك في السويد.

وتابع «رمسيس»، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا ياهي»، المذاع على فضائية «دريم»، أن فيلم «حظر تجول» يعرض هذا الاسبوع في أحد المهرجانات الكبرى في الصين، وبعد ذلك في تونس، وبلجيكا وفرنسا.

ولفت إلى أن الفيلم عندما يحقق نجاحًا كبيرًا يطلب عرضه في أكثر من مهرجان، مضيفًا أن الافلام التجارية تصلح يكي تكون أفلام مهرجانات، مشيرًا إلى أن الهدف من المهرجانات هو التسويق للإفلام أي أن الهدف في النهاية تجارية، ولكن في العالم العربي ربط أفلام المهرجانات بأفلام الخاصة جدًا التي لديها جمهورها الخاص.