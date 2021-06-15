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وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة حول رفع المستوي الاقتصادي وتمكين للمرأة بمرسى مطروح

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وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة حول رفع المستوي الاقتصادي وتمكين للمرأة بمرسى مطروح وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة حول رفع المستوي الاقتصادي وتمكين للمرأة بمرسى مطروح

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نظم مركز ومدينة مرسى مطروح ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ومجلس المدينة ندوة حول رفع مستوي الاقتصادي وتمكين المرأة ودورها في المجتمع وتأثيرها على المستوي المعيشي للأسرة، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ونقل رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تحيات محافظ مطروح للسيدات العاملات والمشاركات في الندوة موجها الشكر للمرأة المطروحية التي وصلت لأول مرة نائبتين من مطروح في مجلس النواب، مؤكدا الدور الهام والحيوي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع والتي لا تقل دورها عن الرجل في تقلدها المناصب في الجهاز الإداري للدولة بكل المستويات الوظيفية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.

وأكد جاب الله أن بذلت جهدا لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجـراءات التـي تعمـل علـى تمكينها فـي المجـالات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة، والقضـاء علـى مظـاهر التمييـز ً ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، الفكري للمفاهيم المجتمعية الخاطئة علـى المـرأة وتفعيـل دورهـا، في رفع المستوي المعيشي والاقتصادي للأسرة، مشددا على أن قانون الخدمة المدنية الجديد رسخ فكر الدولـة بأن التنميـة الشـاملة لا يمكـن أن تتحقـق دون مشـاركة إيجابيـة مـن المـرأة، باعتبارهـا الشريك الرئاسي في المجتمـع، كمـا تتبنـى الدولـة سياسيات تؤدي إلى تدعيم مكانتهـا اقتصـاديا وثقافيـا وتشـجيعها وتمكينها في تقلد المناصب بجميـع صورها.

وأضاف أن الأهداف التي وضعتها الدولة لتضمن رفع المستوي المعيشي للمرأة لتعود بالنفع على الاسرة وهي تشجيعها على العمل بالمشروعات الصغيرة التي تدر دخل من خلال توفير قروض ميسرة من إدارة تنمية القرية بمجلس المدينة ونجحت في العديد من المشروعات.

المصرى اليوم

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