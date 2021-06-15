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أمير رمسيس: يوسف شاهين غير حياتي بالكامل

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أمير رمسيس: يوسف شاهين غير حياتي بالكامل أمير رمسيس: يوسف شاهين غير حياتي بالكامل

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قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يجد فرقًا بين العمل التليفزيون أو السينمائي، معقبا: «أنا عملت التجربة التليفزيونية مرة واحدة، ومش مستبعد اكرر التجربة مرة تانية».

وتابع «رمسيس»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا ياهي»، المذاع على فضائية «دريم»، أن تجربته مع المخرج يوسف شاهين غيرته بشكل كبير، ليس فقط كمخرج، بل في الحياة ككل.

وأضافت: «يوسف شاهين كان معطاء جدًا، كان يعلمك سينما، ومسرح، ويكلمك في حياتك وعلاقتاك، تجربي معه خلتني إنسان مختلف، وليس فقط مخرط مختلف».

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