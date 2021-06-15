استشاري: تركيز الحامضية في المعدة أقوى من تركيز وصفة الزبادي بالليمون

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قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن فورمة الساحل هي نظام حياة من الممكن أن يستمر أو يفشل، لافتاً إلى أن التمارين الرياضية لم تكون في الأساس من أجل تخفيض الأوزان، ولكنها تشترط تناول الأكل الصحي.

وأضاف الدكتور عماد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن 85% من إنقاص الوزن يعتمد على المدخول الغذائي، وليس التمارين الرياضية، أو المكملات الغذائية.

وأوضح أن إنقاص الوزن هو أسلوب حياة، مشيرا إلى أن النوم الجيد يساهم في إنقاص الوزن، منوها بأن الرياضة تعتمد على 10% من انقاص الوزن، بينما النظام الغذائي يعتمد على 90%.

ولفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن وصفة الزبادي بالليمون غير دقيقة، منوها بأن تركيز الحامضية في المعدة أقوى من تركيز الليمون.