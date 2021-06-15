أخبار عاجلة

الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات -
الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز» -
التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020» -
«دي بور» يرحل عن تدريب هولندا -
تارا عماد تنضم لـ محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي» -
ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية -
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد -
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ستموت ديمغرافيا -
«حماس»: الاعتداءات الإسرائيلية في سلوان عبث في صواعق التفجير -
إسرائيل تقتحم بلدة سلوان بالقدس لهدم 17 منزلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: تركيز الحامضية في المعدة أقوى من تركيز وصفة الزبادي بالليمون

Print
استشاري: تركيز الحامضية في المعدة أقوى من تركيز وصفة الزبادي بالليمون استشاري: تركيز الحامضية في المعدة أقوى من تركيز وصفة الزبادي بالليمون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن فورمة الساحل هي نظام حياة من الممكن أن يستمر أو يفشل، لافتاً إلى أن التمارين الرياضية لم تكون في الأساس من أجل تخفيض الأوزان، ولكنها تشترط تناول الأكل الصحي.

وأضاف الدكتور عماد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن 85% من إنقاص الوزن يعتمد على المدخول الغذائي، وليس التمارين الرياضية، أو المكملات الغذائية.

وأوضح أن إنقاص الوزن هو أسلوب حياة، مشيرا إلى أن النوم الجيد يساهم في إنقاص الوزن، منوها بأن الرياضة تعتمد على 10% من انقاص الوزن، بينما النظام الغذائي يعتمد على 90%.

ولفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن وصفة الزبادي بالليمون غير دقيقة، منوها بأن تركيز الحامضية في المعدة أقوى من تركيز الليمون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات

الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات

الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز»

الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز»

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020»

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020»

«دي بور» يرحل عن تدريب هولندا

«دي بور» يرحل عن تدريب هولندا