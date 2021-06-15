أمسيات شعرية وحوار مفتوح بثقافة القليوبية

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الشاعر ناصر محمود، بحضور شعراء وضيوف النادي استهلت بقصيدة «بمربعات» لإبراهيم أبوسمرة، وقصيدة «وحروف اللغة» لعبدالله محمد«وختاما قصيدة»جنيية «لوائل نصر الدين، إلى جانب ورشة تفصيل ملابس بنادي المرأة بالقصر وذالك في إطار دعم الهيئة لزيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية، كما نفذ بيت ثقافة قها ورشة تعليم كروشية.

وعقد ببيت ثقافة الخانكة، محاضرة بعنوان «رعاية المسنين ووجبنا نحوهم» عليك أن تقتنع بفكرة أن الدور الذي أداه والديك من أجلك البارحة ستقوم بتأديته اليوم من أجل راحتهم، حيث ستنقلب الأدوار وتصبح مضطراً لقبول تصرفات ذات طابع فكري قديم يفرضها والديك عليك، المسنون يبدون عواطفهم بشكل أكبر راعي قضية العاطفة والأحاسيس التي تثار في قلوب المسنين فجأة، كما عقد بيت ثقافة أبوزعبل حوار مفتوح للأطفال حول ثورة ٣٠ يونيو وأهميتها وأسبابها، فيما أقام قصر ثقافة كفر شكر معرض فني مفتوح بقسم الفنون التشكيلية.

بثت صفحة الفرع الرسمية مجموعة من الأنشطة أونلاين، حيث قدم فريق كورال بيت ثقافة القلج أغنية «حلوين من يومنا والله»، فيما أعدت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة حكي لكتاب «الخبز طفولة كل شئ» تأليف يعقوب الشاروني بصوت الطالبة مريم ياسر، وكذالك قدم بيت ثقافة قها ورشة حكي من كتاب «كنز قناة السويس الذهبي، قصة شادي وفادي في الميناء» تأليف قاسم مسعد، بصوت إيناس جميل، فيما قدم قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة حكي لقصة «قبل أن يدق الجرس» تأليف حمدي هاشم بصوت منار رجب، كما قدم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة حكي لقصة «الدب والصبي الصغير» تأليف يعقوب الشاروني، بصوت سحر سعد، بينما نظم بيت ثقافة شبين القناطر لورشة حكي لقصة «تونى في المدينه» تأليف كارين جونتور، بصوت ميرفت تادروس.