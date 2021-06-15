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فرنسا تهزم ألمانيا في مباراة مثيرة .. « ملخص»

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فرنسا تهزم ألمانيا في مباراة مثيرة .. «فيديو ملخص» فرنسا تهزم ألمانيا في مباراة مثيرة .. « ملخص»

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تمكن منتخب فرنسا من الفوز على منافسه ألمانيا بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

أظهر لاعبي الديوك تفوق ملحوظ في الأداء خلال أحداث الشوط الأول وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 بعدما وضع ماتس هوملز مدافع ألمانيا الكرة بالخطأ في مرماه.

ولم تفلح محاولات الألمان في العودة وتسجيل هدف التعادل خلال أحداث الشوط الثاني بفضل التنظيم الدفاعي للاعبي فرنسا وقدرتهم على تنفيذ هجمات مرتدة سريعة وصناعة خطورة على مرمى مانويل نوير.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 3 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة بفارق الاهداف عن البرتغال التي فازت على المجر بثلاثة أهداف دون رد.

المصرى اليوم

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