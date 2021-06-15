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التجديد للحمزي

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1400 مزرعة جديدة للزكاة

أكد مدير فرع وزارة المالية في الأحساء، المشرف العام على أعمال لجان خرص الحبوب والثمار أحمد عبدالعزيز الجغيمان لـ«الوطن»، زيادة...

23136ad506.jpgالدمام : عدنان الغزال
2384a75d4b.jpg05 ذو القعدة 1442 هـ

مدرسة القيادة بعد الانتظار الطويل: شاكرين تعاونكم

بعد أكثر من 3 أشهر من تدشين مدرسة تعليم القيادة للنساء في مدينة أبها، تلقت «الوطن» عددا من الشكاوى من قِبل السيدات، حول تأخر مواعيد...

icon-byline.pngأبها: جوهرة الشهراني
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

الأربعاء الأطول نهارا والأقصر ليلا

كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم «الأربعاء» أطول نهار وأقصر ليالي السنة، فهو أول التويبع، ثاني نجوم مربعانية القيظ،...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

تحسين الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة، ضمن خطة تأهيل...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ
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سيطرة للعمالة على خضار محايل

أعرب عدد كبير من مرتادي حلقة سوق الخضار في محافظة محايل عن استيائهم من وضع الحلقة الراهن منذ إنشاء السوق إلى الآن، بسبب سيطرة...

icon-byline.pngمحايل: عمر آل قايد
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

مظلات للعاملين بالحرم المكي

زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمالة السقيا بمظلات متحركة بالمسجد الحرام تحميهم حرارة الشمس، وتجنبهم...

icon-byline.png‪مكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

تعليم الإنجليزية لمنسوبي الجهات الحكومية

يتجه عدد من الجهات الحكومية إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى منسوبيها، من خلال التعاقد مع شركات ومنصات متخصصة بتعليم وتطوير...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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