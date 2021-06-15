التجديد للحمزي
أكد مدير فرع وزارة المالية في الأحساء، المشرف العام على أعمال لجان خرص الحبوب والثمار أحمد عبدالعزيز الجغيمان لـ«الوطن»، زيادة...
بعد أكثر من 3 أشهر من تدشين مدرسة تعليم القيادة للنساء في مدينة أبها، تلقت «الوطن» عددا من الشكاوى من قِبل السيدات، حول تأخر مواعيد...
كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم «الأربعاء» أطول نهار وأقصر ليالي السنة، فهو أول التويبع، ثاني نجوم مربعانية القيظ،...
واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة، ضمن خطة تأهيل...
أعرب عدد كبير من مرتادي حلقة سوق الخضار في محافظة محايل عن استيائهم من وضع الحلقة الراهن منذ إنشاء السوق إلى الآن، بسبب سيطرة...
زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمالة السقيا بمظلات متحركة بالمسجد الحرام تحميهم حرارة الشمس، وتجنبهم...
يتجه عدد من الجهات الحكومية إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى منسوبيها، من خلال التعاقد مع شركات ومنصات متخصصة بتعليم وتطوير...