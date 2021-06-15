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إصلاح تسرب الـ3 أشهر

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مظلات للعاملين بالحرم المكي

زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمالة السقيا بمظلات متحركة بالمسجد الحرام تحميهم حرارة الشمس، وتجنبهم...

09939e7866.jpg‪مكة المكرمة: الوطن
a3440cd5f0.jpg05 ذو القعدة 1442 هـ

تعليم الإنجليزية لمنسوبي الجهات الحكومية

يتجه عدد من الجهات الحكومية إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى منسوبيها، من خلال التعاقد مع شركات ومنصات متخصصة بتعليم وتطوير...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

تسريع مشاريع البنية التحتية للنقل بمكة

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عددا من مشروعات التنقل...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ

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