إصلاح تسرب الـ3 أشهر
زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمالة السقيا بمظلات متحركة بالمسجد الحرام تحميهم حرارة الشمس، وتجنبهم...
مكة المكرمة: الوطن
05 ذو القعدة 1442 هـ
يتجه عدد من الجهات الحكومية إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى منسوبيها، من خلال التعاقد مع شركات ومنصات متخصصة بتعليم وتطوير...
الرياض : سليمان العنزي
05 ذو القعدة 1442 هـ
تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عددا من مشروعات التنقل...
مكة المكرمة : الوطن
05 ذو القعدة 1442 هـ