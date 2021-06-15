"الصحة": غير معروف ما إذا كان المصابون سيكون لديهم استجابة مناعية ضد "كورونا" مجددًا

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المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة

قالت وزارة الصحة ممثلة في "الصحة_937" إنه ليس من المعروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين بفيروس كورونا سيتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وفي التفاصيل؛ قالت " #الصحة_937" ردًا على سؤال "هل الشخص يُصاب بفيروس كورونا أكثر من مرة" لتجيب قائلةً: لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا، كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة وينبغي الحرص على اتباع الإرشادات الوقائية.