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رئيس لجنة كورونا يكشف حقيقة وجود موجة رابعة لفيروس كورونا

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رئيس لجنة كورونا يكشف حقيقة وجود موجة رابعة لفيروس كورونا رئيس لجنة كورونا يكشف حقيقة وجود موجة رابعة لفيروس كورونا

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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة ، عن حقيقة تعرض لموجة رابعة من فيروس كورونا.

وقال «حسني» في لقائه ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «سي بي سي»، الثلاثاء: «محدش يقدر يعرف هل فيه موجة رابعة أو لا، ولكن الوصول إلى حلم يصبح واقع على الأرض بأنه لن يكون هناك موجة رابعة يجب أن يكون على أساس علمي من خلال التسابق على تلقي اللقاح».

وأضاف «الدولة تبذل كل ما وسعها من أجل توفير اللقاحات الكافية، وأرجو من المصريين الإقبال على تلقي اللقاحات، لأن الأمان ونهاية هذا الرعب هو بتلقي اللقاح»، موجهًا رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن لقاح استرازينكا، مستطردًا «أنا تلقيت الجرعتين من استرازينيكا وكل ما حدث هو تكسير في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة».

المصرى اليوم

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