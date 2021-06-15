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"صحة جدة" تُغلق استقبال حالات تطعيم بالمستشفى الميداني

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"صحة جدة" تُغلق استقبال حالات تطعيم فيروس كورونا بالمستشفى الميداني "صحة جدة" تُغلق استقبال حالات تطعيم بالمستشفى الميداني
أعادت استقبال الحالات الحرجة للمصابين بذات الفيروس

أغلقت صحة جدة استقبال حالات تطعيم في المستشفى الميداني في محافظة جدة، وأعادت استقبال الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا.

ويضم المستشفى الميداني - الذي من أهدافه عدم إشغاله بعدد كبير من المنومين - كافة الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في «المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي».

كما تم دعم المستشفى بالعديد من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة وبعض الكوادر الإدارية، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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