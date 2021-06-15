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" للكهرباء": انقطاع الخدمة بقرى سد عامر نتيجة لسقوط أحد الأعمدة

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"السعودية للكهرباء": انقطاع الخدمة بقرى سد عامر نتيجة لسقوط أحد الأعمدة " للكهرباء": انقطاع الخدمة بقرى سد عامر نتيجة لسقوط أحد الأعمدة
قالت إن فِرق الطوارئ والصيانة عالجت العطل وأعادت التيار

قالت الشركة للكهرباء إن ما حدث في قرى سد عامر من انقطاع للكهرباء صباح أمس الاثنين كان نتيجة لسقوط أحد الأعمدة بعد اصطدام عربة به؛ ما أدى إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد من المشتركين.

وأشعرت الشركة بأنه على الفور توجهت فِرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة السعودية للكهرباء إلى المكان، وعملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على استبدال العمود المتضرر، ومعالجة العطل؛ لتعود الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.

وأكدت "السعودية للكهرباء" حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق السعودية. وأهابت بجميع المشتركين للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرق الشركة الميدانية معالجتها على الفور.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن الانقطاعات المتكررة للخدمة في قرى سد عامر بعنوان: "في درجات حرارة عالية.. أهالي (سد عامر) يناشدون حل انقطاعات الكهرباء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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