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عماد الدين أديب: في مرحلة ما قبل النهاية لمفاوضات سد النهضة

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عماد الدين أديب: مصر في مرحلة ما قبل النهاية لمفاوضات سد النهضة عماد الدين أديب: في مرحلة ما قبل النهاية لمفاوضات سد النهضة

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علق الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبى، موضحًا أن الاجتماع يتضمن مناقشة دعم والسودان وبحث موقف عربي جماعي من مسألة السلوك الإثيوبي تجاه سد النهضة.

وقال أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن انعقاد الاجتماع في دولة قطر مهم لعدة أسباب، وأبرزها أن قطر وتركيا لديهما علاقات قوية داخل إثيوبيا، وإذا أرادت قطر الإيجابية وأنها على صواب، فيمكنها بخيوط العلاقات المادية التي لديها والاقتصادية والتجارية والشخصية بين الأمير القطرى وآبي أحمد، أن تجعل الموقف الإثيوبي يدخل في نقاط المفاوضات العاقلة التي ستسفر عن اتفاق قانونى ملزم، لا يؤدى في النهاية للتأثير على حصص مصر والسودان من المياه، وتجنيب المنطقة فاتورة صدام عسكرى.

وأوضح أن مصر الآن في مرحلة ما قبل النهاية فيما يخص السقف الزمني، لمفاوضات سد النهضة.

وذكر أن إثيوبيا تواجه ملفين صعبين، وهما انتخابات الداخل وعملية الملء الثاني، وأصبح الملفين مرتبطين ببعضهما البعض، مضيفًا: «آبي أحمد ربما يدخل حرب إقليمية لأجل الانتخابات».

المصرى اليوم

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