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طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربي بهدفين لهدف

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طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربي بهدفين لهدف طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربي بهدفين لهدف

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تمكن فريق طلائع الجيش من مواصلة عروضة القوية بالفوز على الإنتج الحربي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة ال26 لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وسيطر رفاق عبد الحميد بسيوني على معظم مجريات اللعب وجاء هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب ناصر منسي، وفي الدقيقة 13 سجل المدافع محمد بازوكا بالخطأ في مرماه، فيما جاء هدف تذليل الفارق بأقدام اللاعب محمد طارق في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز يحتل طلائع الجيش المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما يواصل الإنتاج الحربي تذيله الترتيب برصيد 14 نقطة.

المصرى اليوم

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