بعد يومين من تصدر هاشتاج «#لوكنت».. أكرم حسني يتصدر ترند تويتر عقب طرحه آخر أعماله مع هيفاء وهبي

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قال الفنان أكرم حسني، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة هيفاء وهبي لما تحظي به من جماهيرية وشعبية كبيرة في الوطن العربي فضلا عن ذكاءها الفني في كل خطواتها الفنية

وأعربت هيفا وهبي عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع النجم أكرم حسني في أغنيته الجديدة.

وأضافت«كان لي الشرف أتعرف على أكرم كإنسان وأنا من جمهوره كممثل، وبحب كل حاجة بيعملها وبحب تمثيله وبيضحكني ودائما يرسم بهجة لمّا أشاهد أعماله، وعلى الصعيد الشخصي أحببته أكثر لأنه إنسان كبير ونفسيته نظيفة ومضياف وكريم».

وأوضح أكرم أنه يبحث دائما عن الأفكار غير التقليدية وجاءت فكرة كتابة الأغنية بعد طرح سؤال على نفسه وهو «لو مكنتش بني آدم ممكن تبقى إيه؟»، وكنت بفترض وجهة نظر «الراجل هيكون ايه والست هتكون إيه لو ماكانوش بنى آدمين؟»، ووجد حينها الكثير من الأفكار الطريفة التي يمكن طرحها للرد على هذا السؤال.

يذكر أن أكرم حسني وهيفاء وهبي طرحا أمس الإثنين عبر منصة «يوتيوب» كليب غنائي جديد يحمل عنوان «لوكنت»، ولقى إعجاباً وتفاعل كبير من الجمهور ليتصدر الترند رقم 3 على يوتيوب حتى الآن.

وتخطى كليب أغنية «لو كنت» حاجز المليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من عرضه على يوتيوب لينضم بقوة إلى قائمة الأعمال التي حققت نجاحاً جماهيرياً منذ اللحظة الأولى لطرحها.