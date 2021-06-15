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"الحقيل" يشيد بطرح أمانة الباحة فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص

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بهدف تطوير البنى التحتية والتشغيلية ورفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة

أثنى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على طرح أمانة الباحة للفرص الاستثمارية بهدف تطوير البنى التحتية والتشغيلية وخلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة.

وتفصيلاً، غرد على حسابه بتويتر "سعدت اليوم بطرح أمانة منطقة الباحة المرحلة الأولى (إبداء الرغبات) لفرص استثمارية مميزة بالتنسيق مع وزارة السياحة لتفعيل ‫صيف الباحة 2021 والتي ستنفذ من قِبل القطاع الخاص، ليُسهم ذلك برفع جودة الحياة بالمنطقة وجعلها وجهة سياحية جاذبة".

وأضاف: يمكن للمستثمرين الاطلاع على معلومات الفرص الاستثمارية من خلال: ‏‪cutt.ly/vnGWqbK

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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