أخبار عاجلة

أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بايدن حول القمة مع بوتين: أنا مستعد

Print
بايدن حول القمة مع بوتين: أنا مستعد بايدن حول القمة مع بوتين: أنا مستعد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قناعته بأنه مستعد للقمة المرتقبة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال بايدن، ردا على سؤال من صحفيين بعد لقاء مع الرئيس السويسري، غي بارليملان، في جنيف اليوم الثلاثاء: «أنا دائما مستعد».

وتستضيف جنيف السويسرية غدا الأربعاء أول قمة بين بوتين وبايدن بعد تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي في يناير 2021، وستجري المحادثات في الوقت الذي أكد فيه كلا الطرفين أن العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة.

وسبق أن أعلن يوري أوشاكوف، نائب الرئيس الروسي، أن المحادثات يتوقع أن تركز على بحث «القضايا التي تمثل مباعث إزعاج مشترك في العلاقات الثنائية»، موضحا أن الزعيمين سيناقشان مواضيع الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة عدوى «كوفيد-19» والجريمة السيبرانية والملفات الإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط والنزاع الأذربيجاني الأرمني في قره باغ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا