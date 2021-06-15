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قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن الجامعة العربية ذهبت للمنظمة الأكبر وهي مجلس الأمن فيما يتعلق بسد النهضة لأن إثيوبيا لا علاقة لها بالجامعة العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الأمن قادر لما به من قوة على ردع إثيوبيا ودعوتها لاتفاق ثلاثي ملزم وقادر على تعيين وسيط وتوصياته بمثابة قرار ولا يمكن مخالفتها.

وتابع أنه من المتوقع أن يرعى مجلس الأمن مفاوضات السد الأثيوبي بعد طلب تدخله من الدول العربية وهو يستطيع أن يرعى ويباشر مفاوضات السد الأثيوبي بجدية.

وأوضح أن مجلس الأمن هو أخر كارت مصري في المسار السياسي والدبلوماسي في قضية السد الأثيوبي والاتحاد الأفريقي ليس لديه الخبرة لحل القضايا الكبيرة على مستوى القارة.

وأكد شراقي أن إثيوبيا تستفز مصر والسودان من خلال تصريحات عن سدود صغيرة ثم الحديث عن حصة مائية مشيرا إلى أثيوبيا تريد إطالة أمد المفاوضات لتحقيق مرادها.