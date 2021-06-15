قاضي «داعش إمبابة» يعفي «حسين يعقوب» من الغرامه: طلبك للشهادة ليس عبثا

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نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الثلاثاء، محاكمة 12 متهما بـ«داعش إمبابة».

واستمعت المحكمة لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، الذي أعفته المحكمة في نهاية الجلسة من الغرامة المقررة ضده وقدرها ألف جنيه لتخلفه عن الحضور.

وقال رئيس المحكمة للشاهد محمد حسين يعقوب: «عندما تطلبك المحكمة للشهادة ليس عبثا، والمتهمون أخذوا من أحكامكم حجة لهم».

وتحدث حسين يعقوب عن أيديولوجية سيد قطب عن الشريعة الإسلامية، وقال إن قطب سافر أمريكا وأراد الالتزام بالدين وأن حياته أغلبها في السجن، وسأله القاضي عن اعتناق أحد المتهمين الأفكار التكفيرية؟، فرد: مسألة اعتناقه هذه الأفكار ليس من شأني وأن المتهم هو المسؤول عن أفكاره.