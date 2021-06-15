«صناعة النواب» تناقش تحديات القطاع مع «الضرائب والجمارك» لفض تشابكاتها

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ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء، التحديات التي تواجه قطاع الصناعة خاصة في التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، وذلك بحضور رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

وقال النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، إن قطاع الألومونيوم قلعة صناعية كبرى يجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه لحل مشكلة هذا المصنع تم اتخاذ إجراءات هامة أولها فرض رسوم على المواد الخام من الألومونيوم، وقال: «لكن هذا لا ينقذ صناعة الألومونيوم، ولكن الحل كما تم تقديمه من قبل مصنع الألومونيوم هو تخفيض سعر الكهرباء للمصنع».

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب مصلحة الضرائب بإيفاد اللجنة ببيان يوضح إجمالى ضريبة الأرباح التجارية والضريبة على القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من مصانع الألومونيوم سنويا لقياس الخسائر التي قد تعود على الخزانة العامة للدولة نتيجة إغلاق هذا المصنع.

فيما قال النائب علاء قريطم، إن المنظومة الإلكترونية الضريبية الجديد ستحل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتقدير الجزافى لها، مضيفا أن هذه المنظومة ساهمت في تعظيم الحصيلة الضريبية وستقضى على الخلاف القضائى بين المصلحة وكثير من رجال الأعمال، مطالبا بمرونة التطبيق من جهة مصلحة الجمارك باستلام الشحنات وسرعة استلامها بما لا يخالف القانون.

ولفت النائب مجاهد نصار إلى وجود مشكلة كبيرة داخل الجمارك وهى فرض رسوم ضخمة على السماح المؤقت، كما أشار إلى أن المعمل الموجود بميناء دمياط لا يعمل حتى الآن ويتم إرسال العينات المطلوب تحليلها إلى ميناء الإسكندرية لفحصها وإعادتها إلى دمياط مرة أخرى.

وقال النائب محمد المرشدي إن الصناعة النسيجية تدهورت بشكل كبير، ما جعل الرئيس السيسى يصدر توجيهاته باعتبارها من الصناعات القومية، مضيفا: «ولكن حتى الآن لم نجد حلا حقيقيا لمشكلات هذا القطاع، خاصة أن هناك تهريب لبعض الملابس والأقمشة من الجمارك وهذا يضيع حق الدولة في تحصيل جمارك هذه البضائع يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا».

وطالب النائب مدحت الكمار، بضرورة رفع الضريبة العامة عن الشركات المصدرة لأن هناك تنافس قوى في السوق الخارجي، موضحا أن بعض الدول تعطى تشجيع تصدير بنسبة 20%، لكن في مصر نسبة التشجيع 10% فقط، حسبما ذكر النائب، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تفرض رسوما على بعض المنتجات بالرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة بيننا وبين الدول التي تم استيراد المنتجات منها، موضحا أن لديه واقعة بعينها وبالمستندات على تلك المشكلة، مطالبا بتفسير هذا الإجراء من قبل مصلحة الجمارك.

وأوضح النائب محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة، أن مصانع القائمة البيضاء يجب أن يعاد النظر إلى الضرائب التي تفرض عليها، كما أشار إلى تدنى اجور العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، لافتا إلى أن عدد العاملين بالمصلحة نحو 190 موظفا ويراقبون أكثر من 40 ألف مصنع غير مرخص ويعانون من تدنى رواتبهم، قائلا: «مرتب رئيس المصلحة 5000 جنيه في الشهر والموظف بياخد 2500 بالكتير».