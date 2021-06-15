برتوكول بين «تنمية الصعيد» و«البحث العلمي» للاستفادة من النباتات البرية ومنتجات الإبل بحلايب وشلاتين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء سامي الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد اليوم بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

حيث يهدف البروتوكول إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات العلمية والتكنولوجية والمخرجات البحثية القابلة للتطبيق والتي تمتلكها أكاديمية البحث العلمي وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية والاستراتيجية التي تتبناها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظات المختلفة.

وقال المستشار الاعلامى لهيئة تنمية الصعيد مسلم قنديل إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتفعيل بنود البروتوكول لتحقيق أقصى استفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالأكاديمية والتي كان من اهمها الاستفادة من النباتات البرية القابلة للاستزراع ومنتجات الإبل بمناطق حلايب وشلاتين وإنتاج السلالات عالية الجودة من النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة بمحافظة الوادى الجديد وإنتاج مواد دوائية من دود الحرير يمكن الاستفادة منها في المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل واستخدام الواح الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في الصناعات التي تشرف عليها هيئة تنمية الصعيد والاستفادة من نباتات المانجروف والنباتات الملحية لانتاج انواع فائقة الجودة من عسل النحل وانتاج مياه مقطرة ومياه فائقة الجودة للسوق المحلي باستخدام محطات التحلية لمياه البحر.