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سموحة يهزم بيراميدز بثلاثية نظيفة .. «»

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سموحة يهزم بيراميدز بثلاثية نظيفة .. «فيديو» سموحة يهزم بيراميدز بثلاثية نظيفة .. «»

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تمكن فريق سموحة من الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز.

وقدم الفريق السكندري أداء خلال أحداث المباراة وسجل أحمد عبد القادر هدف التقدم في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف زميله مصطفى فتحي الهدف الثاني عند الدقيقة 45، ووسع عبد القادر الفارق مجدداً في الدقيقة 52.

وظهر بيراميدز بأداء ضعيف وظهر عاجزاً عن مجارة منافسه وتلقى اللاعب عبد الله بكري بطاقة حمراء 79 بعدما منع مهاجم سموحة من الانفراد بمرمى شريف إكرامي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة إلى النقطة 40 محتلاً المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 34 نقطة في المركز السابع.

المصرى اليوم

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