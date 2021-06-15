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زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: «إحياء الاتفاق النووي يتطلب تنفيذ إيران التزاماتها»

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زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: «إحياء الاتفاق النووي يتطلب تنفيذ إيران التزاماتها» زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: «إحياء الاتفاق النووي يتطلب تنفيذ إيران التزاماتها»

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أكد زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقب قمتهم اليوم الثلاثاء، أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران يتطلب تنفيذ طهران لالتزاماتها وإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

في المقابل، توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إلى حلف الناتو ومجموعة الدول السبع، قائلا: «بدلا من إلقاء المحاضرات على الآخرين، التزموا بالقانون الدولي».

وقال زاده في تغريدة عبر «تويتر» إنه «نظرا لسجل كارثي في ​​منطقتنا، ليس لدى حلف الناتو ومجموعة الدول السبع مكانة عالية للوعظ، خصوصا إيران التي تشكل مرساة للسلام والأمن في المنطقة».

واعتبر أن «مساواة المظلومين والمفسدين تدل فقط على نهج معيب ومسيّس»، مضيفا: «بدلا من إلقاء المحاضرات على الآخرين، التزموا بالقانون الدولي».

المصرى اليوم

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