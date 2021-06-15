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في مشهد استغزازي... مستوطنون إسرائيليون يتراقصون عند باب العامود في مسيرة الأعلام ()

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في مشهد استغزازي... مستوطنون إسرائيليون يتراقصون عند باب العامود في مسيرة الأعلام (فيديو) في مشهد استغزازي... مستوطنون إسرائيليون يتراقصون عند باب العامود في مسيرة الأعلام ()

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توافد المئات من اليمينيين الإسرائيليين المتشددين، على باب العمود في البلدية القديمة بالقدس، ضمن فاعلية ما عرف بمسيرة الأعلام.

ورصدت عدسات الكاميرات تراقص المستوطنون في ساحة باب العامود خلال مسيرة الأعلام في مشهد استفزازي.

واعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على شبان فلسطينيين في ساحة باب العامود، اليوم الثلاثاء، وأخلتها قبيل بدء «مسيرة الأعلام» للمستوطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت «وفا» نقلا عن مصادر إلى أن «قوات الاحتلال هاجمت المتواجدين في منطقة باب العمود، وحاولت اخلاءهم من المنطقة بالقوة، واعتدت عليهم بالعصي والهروات، كما اعتقلت الشابين أحمد عبدعطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية بشمال القدس، خلال تواجدهما في باب العامود، ودققت في هويتيهما واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال».

وأوضحت «وفا» أن القوات الإسرائيلية أغلقت عددا من متاجر المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، توطئة لتنفيذ اقتحام ضخم للمستوطنين ضمن ما يسمى «مسيرة الأعلام».

بدأ عدد من المستوطنين الإسرائيليين اليوم، بالاحتفال في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد المسجد الأقصى صباح اليوم، اقتحامات من قبل مستوطنين إسرائيليين، بينهم عضو الليكود المتعصب، يهودا غليك.

المصرى اليوم

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