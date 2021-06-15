العسومي يشيد بالدعم العربي لمصر و السودان في أزمة سد النهضة

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أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بنتائج الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً على دعم البرلمان العربي الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التي أكدت على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأي مساس به بأي حال من الأحوال.

وثمن رئيس البرلمان العربي دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وجدد «العسومي» التأكيد على موقف البرلمان العربي الرافض تماماً لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها اثيوبيا وتلحق ضرراً بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد «العسومي» أن البرلمان العربي يمارس كافة أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مضيفاً أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم السبت ٢٦ يونيو الجاري