القوى الوطنية في غزة: القدس خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

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قال منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة محمود خلف، إن القدس هي خط القتال الأول، دفاعاً عن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من مخاطر تهويدية، بتطبيق سياسة التطهير العرقي.

وأكد أن الإعلان عن يوم غضب فلسطيني ضد غزو المستوطنين بحمايه الآلاف من جيش وشرطه الاحتلال، للقدس يحوّل المدينة إلى خط القتال الأول وحائط الصد في مواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري .

وأشار إلى أن الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة تحمل ما يكفي من الأفكار والمواقف المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني. حيث انتقلت الولايه بالحكم من حكومة متطرفة إلى حكومة اكثر تطرفا من حيث برنامجها الذي ينص على تعزيز البناء الاستيطاني في القدس وتحويلها إلى ما يسمى «عاصمة عصرية للكيان الصهيوني».