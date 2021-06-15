أخبار عاجلة

أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

القوى الوطنية في غزة: القدس خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

Print
القوى الوطنية في غزة: القدس خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية القوى الوطنية في غزة: القدس خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة محمود خلف، إن القدس هي خط القتال الأول، دفاعاً عن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من مخاطر تهويدية، بتطبيق سياسة التطهير العرقي.

وأكد أن الإعلان عن يوم غضب فلسطيني ضد غزو المستوطنين بحمايه الآلاف من جيش وشرطه الاحتلال، للقدس يحوّل المدينة إلى خط القتال الأول وحائط الصد في مواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري .

وأشار إلى أن اليمينية الفاشية المتطرفة تحمل ما يكفي من الأفكار والمواقف المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني. حيث انتقلت الولايه بالحكم من حكومة متطرفة إلى حكومة اكثر تطرفا من حيث برنامجها الذي ينص على تعزيز البناء الاستيطاني في القدس وتحويلها إلى ما يسمى «عاصمة عصرية للكيان الصهيوني».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»