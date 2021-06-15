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مظاهرات لبنانية رفضاً لمسيرة «الأعلام» الإسرائيلية بالقدس

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مظاهرات لبنانية رفضاً لمسيرة «الأعلام» الإسرائيلية بالقدس مظاهرات لبنانية رفضاً لمسيرة «الأعلام» الإسرائيلية بالقدس

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نظم عددا من اللبنانيين مظاهرات أمام مقر تابع لمنظمة الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على «مسيرة الأعلام» التي ينظمها مستوطنون إسرائيليون في مدينة القدس المحتلة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات طالبت بـ«التمسك في الدفاع عن القدس وفلسطين»، واعتماد «خيار المقاومة ضد الاعتداءات الإسرائيلية».

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية بالقدس الغربية بمشاركة نحو 5 آلاف مستوطن إلى باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة.

وكانت إسرائيل قد قامت بتحويل مسار الطائرات التي تهبط في مطار بن جوريون الدولي، في تل أبيب تخوفا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، ردا على إطلاق «مسيرة الأعلام» بالقدس الشرقية.

وجاء القرار الإسرائيلي على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

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