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المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصنف متغير «دلتا» بالـ«مثير للقلق»

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المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصنف متغير «دلتا» بالـ«مثير للقلق» المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصنف متغير «دلتا» بالـ«مثير للقلق»

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صنفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سلالة «دلتا» من كورونا بأنها «مثيرة للقلق» وسط مخاوف متزايدة بشأن السلالة التي تنتشر بين الأشخاص غير المطعمين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز في «تغريدة» عبر «تويتر»: «اليوم أعلن مركز السيطرة على الأمراض أن متغير»دلتا«هي بديل مثير للقلق»، مشيرا إلى أن «المخاطر كبيرة بالنسبة لمن لم يتم تلقيحهم ولكن اللقاحات فعاله ضده».

هذا ويعتقد أن متغير «دلتا» الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، لديه قابلية أكثر على الانتشار تبلغ 60%

ووفقا للباحث البريطاني نيل فيرجسون، فإن متغير «دلتا» لديه قبالية أكثر على الانتشار من متغير «ألفا» بنسبة 60 في المائة.

المصرى اليوم

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