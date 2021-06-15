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رئيس الطائفة «الإنجيلية» يشيد بالمبادرات الرئاسية: «غيرت واقع بعض الفئات للأفضل»

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رئيس الطائفة «الإنجيلية» يشيد بالمبادرات الرئاسية: «غيرت واقع بعض الفئات للأفضل» رئيس الطائفة «الإنجيلية» يشيد بالمبادرات الرئاسية: «غيرت واقع بعض الفئات للأفضل»

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أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن المبادرات الرئاسية تلعب دورا هاما في تغيير واقع بعض الفئات التي عانت كثيرًا سواء من العشوائيات أو غيرها.

وقال زكي خلال مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات اللحظة الراهنة»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهيئة تشارك في كل المبادرات الرئاسية التي يعتبرها هامة وفعالة، مشيرًا إلى أن مساهمات الهيئة متواجدة في جميع ربوع .

وأضاف أن المجتمع المدني يلعب دورا قويا بالمجتمع، ويستمد قوته من قوة الدولة قائلا: «نحن بحاجه لمجتمع مدني فاعل، يؤمن بقضية التفويض، وحرية التعبير، والديمقراطية، ليخلق جيل قادر على القيادة والتغيير».

وتابع زكي، المجتمع المدني القوى هو الذي يؤمن بالعمل الجماعي، ويدرك قيمة الوقت، بجانب ايمانه بالوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني من الضروري ان يساهم كأحد القوى الفاعلة في بناء الوعي بالمجتمع المصري، بناء فكرة التعددية القائمة على قبول الاختلاف، مع تشجيع المؤسسات الدينية بالتفسير المعتدل للنصوص.

ودعا زكي المجتمع المدني بأن يقوم بدورا جديدا في بناء الوعي، وتبني قضايا جديدة تسهم في بناء المجتمع.

المصرى اليوم

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