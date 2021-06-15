لم يتبرأ منهم ولا هم تلاميذه..«الحويني» يرد على منتقدي محمد حسين يعقوب

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دافع هيثم الحويني، نجل الشيخ أبي إسحاق الحويني، عن الشيخ محمد حسين يعقوب، وكتب هيثم في صفحته على الفيسبوك قئلا إنه منقول: «ليس دفاعا عن الشيخ محمد حسين يعقوب ولكن شهادة لما رأيته بعيني وسمعته بأذني اليوم في محاكمة قضية داعش إمبابة والتي كان مطلوبا فيها الشيخ محمد حسين يعقوب للشهادة :

- أولا سبب كتابة البوست هو الهجوم غير المبرر الذي تعرض ويتعرض له من بعض وسائل الإعلام غير الأمينة في النقل ومن بعض الصفحات .

- ثانيا حضر الشيخ يعقوب الجلسة على كرسي متحرك حيث كان لا يقوى على السير ومع ذلك تعرض أثناء دخوله لكلام غير مقبول من بعض الأهالي المتواجدين خارج المحكمة .

- ثالثا جميع بوستات الهجوم اعتمدت على الإعلام وأغلب أصحاب الصفحات لم يحضروا الجلسة أصلا ولا يعرفوا ما تم فيها، ووسائل الإعلام وكلامهم في النقل عنه أثناء الادلاء بشهادته مقتطع من سياقه أو كذب في المجمل وما اقدمه من رد هو من واقع حضوري الجلسة اليوم .

رابعا قالوا أنه تبرأ من المتهمين في القضية وهم تلاميذه وهذا غير صحيح، لأنه لم يتبرأ منهم ولا هم تلاميذه أصلا ولم يتم مواجهته بالمتهمين أصلا حتي يقول أنا أعرفهم أو لا أعرفهم ولم يحدث أي حديث مباشر بينه وبينهم ولا بينه وبين المحكمة في هذا الأمر، بالتالي لم يتبرأ منهم ولم تأتي سيرتهم، وأقول هذا بصفتي واحد من فريق الدفاع في القضية موكل عن ثلاثة منهم .

- خامسا قالوا أنه تبرأ من السلفية وقال عن نفسه أنا حنبلي ولست سلفيا هذا كلام غير صحيح لم يقل أنا لست سلفي، بل حينما سألته المحكمة هل انت سلفي قال نعم أنا سلفي ولما سأله القاضي عن مذهبه قال أنا حنبلي، والشيخ لم يقل أنا لا أعرف شيئا عن السلفية بل شرحها ووضح مفهومها ولكن حينما تم سؤاله عن السلفية التكفيرية قال لا اعرف عنها شيئا بالتالي لم يتبرأ من السلفية كما يقال.

- سادسا قالوا إنه تبرأ من علمه وهذا غير صحيح لم يتبرأ من علمه بل إنه قال عن نفسه «أنا لست من العلماء أنا داعية أخاطب عامة الناس وهذا لا يعني أنه تبرأ من علمه» .

- سابعا حينما سأله القاضي عن قتال الشرطة والجيش قال لا يجوز شرعا، وأكد على حرمة دماء المسلم وغير المسلم ولم يراوغ في الرد على هذا السؤال كما قالوا.

- ثامنا في رده على مسالة الفئة الممتنعة قال «لا اعلم وهذا لا يقلل من شأنه» .

- تاسعا حينما سألته المحكمة عن الجهاد أجاب بشرح الجهاد وشروطه وأركانه ومن يجب عليه الجهاد أما ما قيل إنه راوغ في هذا السؤال وتكلم عن دعوة وتكثير الصالحين فهو من ضمن ما ذكره في أساليب الدعوة ودور الداعية فالكلام الذي ذكر كان مقتطعا من سياقه .

- عاشرا أما ما قاله عن سيد قطب هو رأي العديد من العلماء المعاصرين فيه هو قول قاله غيره كثير.

- حادي عشر لم يتبرأ من نفسه ولا من كلامه ولا من منهجه وعلمه وتلاميذه كما ذكر في بعض صفحات الزملاء نقلا عن وسائل إعلامية شهادة الشيخ كلها اعتقد انها ستكون متاحة على اليوتيوب بالصوت والصورة بعد قليل أو ربما موجودة الآن من الأفضل الرجوع لها والاستماع لها كاملة قبل انتقاد الشيخ أو تحريف كلامه أو قطعه من سياقه .