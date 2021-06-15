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وزيرة التضامن لـ«مدبولي»: توفير موارد مالية لشراء 600 شقة للأيتام الذين تخطوا 21 عاما

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وزيرة التضامن لـ«مدبولي»: توفير موارد مالية لشراء 600 شقة للأيتام الذين تخطوا 21 عاما وزيرة التضامن لـ«مدبولي»: توفير موارد مالية لشراء 600 شقة للأيتام الذين تخطوا 21 عاما

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، وما تم إنجازه في عدد من الملفات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على متابعة مستجدات العمل في الملفات التي تخص وزارة التضامن الاجتماعي أولا بأول، من منطلق السعي لدفع العمل بها، وإزالة أي معوقات قد تواجهها، ولاسيما ملف تأثيث وحدات الإسكان بديل العشوائيات، لأننا نسعى لخدمة أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذي يرقى لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التضامن إلى بدء العمل في تأثيث وحدات مشروع الإسكان بديل العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر، الذي يتم تنفيذه لأهالينا سكان لمناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تم الانتهاء من تأثيث وحدات مشروع «معا» لتطوير المناطق العشوائية، ويتم حاليا تأثيث مشروع الخيّالة، وغيره، لافتة إلى أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من تصنيع مستلزمات ومنتجات الأثاث لباقي المشروعات، التي سيتم تأثيثها تباعا، كما نوّهت الوزيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع المنتجات وتأثيث الوحدات لكافة المشروعات في غضون 3 أشهر.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن الوزارة عملت على توفير موارد مالية تخصص لشراء 600 وحدة سكنية من وزارة الإسكان للأيتام الذين كانوا يقيمون في دور رعاية الأيتام وتخطوا الآن عمر الـ21 عاما، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه الدور المخصصة لرعاية الأيتام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

في سياق آخر، تم خلال اللقاء استعراض موقف المعارض التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي والموجهة للصناعات الحرفية، ومردودها الإيجابي، لا سيما على صنّاع الأثاث في محافظة دمياط، حيث أكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة في هذا الملف.

وخلال اللقاء أيضا، تم التطرق إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق برعاية الطلاب المتفوقين من الأسر غير القادرة على استكمال تعليمهم في الجامعات الخاصة.

المصرى اليوم

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