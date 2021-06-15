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محمود حسين يكشف آخر تطورات المصري والمدينة الرياضية في بورسعيد

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محمود حسين يكشف آخر تطورات ستاد المصري والمدينة الرياضية في بورسعيد محمود حسين يكشف آخر تطورات المصري والمدينة الرياضية في بورسعيد

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كشف الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، تفاصيل اجتماع اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات.

وأكد الدكتور محمود حسين على المساعي القوية من الدولة المصرية، لتطوير البنية التحتية في الرياضة المصرية، والاهتمام الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح ، رئيس جمهورية العربية، بهذا الملف، ومنحه تعليمات مشددة بضرورة إنجاز خطوات التطوير بشكل سريع .

وشدد على أن الجلسة شهدت مباحثات مثمرة وخطوات متقدمة من جانب الجميع، لتطوير وإنشاء استاد النادي المصري، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الرياضة المصرية، في ضوء توجيهات السيد الرئيس، موجها الشكر إلى أبناء بورسعيد على دعمها الكامل طوال الفترة الماضية والحس الوطني الذي يتمتعون به، بالإضافة إلى مساندتهم المستمرة لنادي المحافظة .

وأكد الدكتور محمود حسين على أن جلسة اليوم في ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، شهدت الحديث عن تطورات إنشاء المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، التي تتضمن إنشاء استاد حديث وعدداً من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير .

المصرى اليوم

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