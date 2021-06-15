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رعاية المسنات بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن

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بحضور مدير فرع الوزارة ومشاركة 4 جهات

رعاية المسنات بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات صباح اليوم، مجموعة من الفعاليات تحت شعار "حمايتكم حق علينا" بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن.

عقدت الفعاليات برعاية مدير عام فرع الوزارة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي وحضور بعض من قيادات الفرع ودار رعاية المسنات بالرياض.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت بمقر الفرع وشاركت فيها كل من "دار رعاية المسنات بالرياض ومجلس شؤون الأسرة وإدارة الحماية الأسرية بالفرع ومدينة الملك سعود الطبية" مجموعة من المنصات التعريفية للتوعية بحقوق كبار السن وأهمية حمايتهم من الإيذاء بكافة أشكاله ودور الأسرة والمجتمع في ذلك، بالإضافة إلى فتح المجال أثناء الفعاليات للرد على استفسارات الحضور من خلال الأركان الاستشارية المصاحبة، ورافق المنصات التوعوية بعض العروض المرئية.

وفي ختام الفعاليات كرم الدكتور الحربي الجهات الخارجية المشاركة، مبيناً أن الاحتفال بذلك اليوم يعتبر جزءاً من الرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة -حفظها الله- ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع انطلاقاً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، التي تدعو إلى حفظ كرامتهم وحقوقهم كاملة، كما كرم سعادته المقيمة فاطمة الدوسري إحدى نزيلات دار الرعاية الاجتماعية بدرع تذكارية وهدية عينية لحصولها على الثانوية العامة بتقدير ممتاز كثاني مقيمة في الدار تنهي دراسة المرحلة الثانوية، مباركاً لها هذا الإنجاز، ومتمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.

رعاية المسنات بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن

رعاية المسنات بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن

رعاية المسنات بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن

رعاية المسنات بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن

رعاية المسنات بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن

رعاية المسنات بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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