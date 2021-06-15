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"" يعين متحدثة جديدة باسمه

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"ترامب" يعين متحدثة جديدة باسمه "" يعين متحدثة جديدة باسمه
"هارينغتون" شاركت في حملته الانتخابية 2020

عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، اليوم (الثلاثاء) متحدثة جديدة باسمه، وهي المتحدثة الوطنية السابقة باسم الحزب الجمهوري ليز هارينغتون، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.

ووصف "ترامب"، "هارينغتون" في بيان صحفي بأنها "مقاتلة"، وكان لها دور فعال في حملته الانتخابية لعام 2020 لإعادة انتخابه رئيساً؛ بحسب ما أورد " اليوم".

وتصدرت "هارينغتون" عناوين الصحف الوطنية في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عندما زعمت بأن الرئيس جو بايدن لن يتم تنصيبه رئيسًا في 20 يناير على الرغم من أن "بايدن" كان من المتوقع أن يكون هو الفائز في اليوم السابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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