أخبار عاجلة

أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يواسي "السبيعي" في وفاة والدته

Print
وزير الشؤون الإسلامية يواسي "السبيعي" في وفاة والدته وزير الشؤون الإسلامية يواسي "السبيعي" في وفاة والدته

وزير الشؤون الإسلامية يواسي

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، في وفاة والدته التي انتقلت إلى رحمة الله قبل عدة أيام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير "آل الشيخ" لـ"السبيعي"، وقدّم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

فيما شكر "السبيعي" باسمه ونيابة عن أسرته، الوزير على ما أبدى من مشاعر صادقة ومواساة أبوية غير مستغربة منه، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء وأوفاه".

كما قدم "السبيعي" شكره وتقديره لكل من واساهم وأسرته بمصابهم الجلل عبر الاتصال الهاتفي، سائلًا الله ألا يري الجميع أي مكروه وأن يغفر لوالدته ويسكنها فسيح جناته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر

قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا