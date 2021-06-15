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خبيرة تغذية تكشف طرق إنقاص الوزن خلال الجلوس في المنزل

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خبيرة تغذية تكشف طرق إنقاص الوزن خلال الجلوس في المنزل خبيرة تغذية تكشف طرق إنقاص الوزن خلال الجلوس في المنزل

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كشفت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، عن كيفية إنقاص الوزن للجسم خلال الجلوس في المنزل، وذلك عن طريق تنظيم تناول وجبات الأكل بشكل كبير كمرحلة أولى مع التأكيد على مواعيد تناول الوجبات خلال اليوم.

وأضافت «سامي»، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج «تتبيلة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه مع تنظيم تناول الوجبات مع عدم تناول أي وجبات في الليل لحين إنقاص الوزن نسبة بسيطة تأتي ممارسة الرياضة كمرحلة ثانية في المنزل لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة من خلال تمارين لفك العضلات.

وتابعت: «السمنة واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تطوير مقاومة الأنسولين بالجسم الذي يؤدي إلى النوع الثاني من مرض السكري»، مشيرة إلى أن السمنة تعتبر واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وحدوث التهابات في الجلد بسبب الطيات بين طبقات الجلد.

المصرى اليوم

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