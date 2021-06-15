★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح القائد العام للجيش السويدي ميكائيل بيودن بأنه لا يستبعد وقوع نزاع عسكري مع روسيا، داعيا المؤسسات العسكرية والمدنية للاستعداد للرد المحتمل على «الهجمات».

ونقلت صحيفة «أفتونبلادت» السويدية عن القائد العسكري قوله، إنه «لا يمكن استبعاد إمكانية نزاع مسلح».

وحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات السويدية تعبر عن مخاوفها بشأن «هجمات هجينة وغير تقليدية» من قبل روسيا. ودعا بيودن المؤسسات العسكرية والمدنية في السويد للاستعداد للرد المشترك المحتمل وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني.

وقال بيودن إن السويد يجب أن تكون قادرة على الرد على أعمال دول أخرى والتصدي للهجمات السيبرانية.

وكان البرلمان السويدي قد صادق في الخريف الماضي على زيادة الميزانية الدفاعية حتى 89 مليار كرونة سويدية (نحو 10.7 مليار دولار) بحلول عام 2025.