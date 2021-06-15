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الدفاع الروسية: قاذفتا «توبوليف 160» نفذتا تحليقا فوق بحر البلطيق

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الدفاع الروسية: قاذفتا «توبوليف 160» نفذتا تحليقا فوق بحر البلطيق الدفاع الروسية: قاذفتا «توبوليف 160» نفذتا تحليقا فوق بحر البلطيق

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نفذت قاذفتان من طراز «تو-160» الروسيتان الإستراتيجيتان تحليقا اليوم الثلاثاء، فوق المياه المحاذية لبحر البلطيق، حيث رافقتهما مقاتلات من طراز «سو-35» و«سو-27».

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «قامت حاملتا الصواريخ الإستراتيجيتان للطيران بعيد المدى من طراز»تو-160«بالتحليق في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق. وقد قامت مقاتلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بمرافقتهما خلال التحليق لمدة ثمان ساعات».

وأضاف البيان «في مراحل معينة من الطيران، رافقت الطائرات الروسية مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيطالي، وطائرة تابعة للقوات الجوية الدنماركية وثالثة للقوات الجوية السويدية.

وأكدت الدفاع الروسية على أن أطقم الطيران بعيدة المدى يحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، مشددة على أن جميع الطلعات التي تقوم الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية تتم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصرى اليوم

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