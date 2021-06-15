أخبار عاجلة

أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من الحي (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، مساء الثلاثاء، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، فيما قرر حي وسط إخلاء العقار المشار إليه مؤقتا حفاظا على حياة السكان.

كان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 19 شارع الشهيد علي صالح بميدان كابو بمنطقة الحضرة، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع العقار.

وتبين من الفحص أن العقار مأهول بالسكان، ومكون من أرضي و3 طوابق علوية، وسقوط جزء من سقف الطابق الأخير، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

من جانبه، أوضح رجب النقيدي، رئيس حي وسط، أن العقار معروض حاليا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم بشأنه وسبق صدور قرار ترميم له.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه تم إصدار قرار إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات، ومخاطبة قسم الشرطة لتنفيذه حماية لأرواح السكان.

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من "الحي"| صور
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من "الحي"| صور
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من "الحي"| صور
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من "الحي"| صور

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي