★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، مساء الثلاثاء، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، فيما قرر حي وسط إخلاء العقار المشار إليه مؤقتا حفاظا على حياة السكان.

كان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 19 شارع الشهيد علي صالح بميدان كابو بمنطقة الحضرة، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع العقار.

وتبين من الفحص أن العقار مأهول بالسكان، ومكون من أرضي و3 طوابق علوية، وسقوط جزء من سقف الطابق الأخير، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

من جانبه، أوضح رجب النقيدي، رئيس حي وسط، أن العقار معروض حاليا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم بشأنه وسبق صدور قرار ترميم له.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه تم إصدار قرار إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات، ومخاطبة قسم الشرطة لتنفيذه حماية لأرواح السكان.

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من "الحي"| صور

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من "الحي"| صور

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من "الحي"| صور