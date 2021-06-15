حسين زين يبحث مع وزير الإعلام الأردني إنتاج عمل درامي يؤرخ لعراقة تاريخ البلدين

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استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني والوفد المرافق، حيث بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة لشئون الإعلام الأردنية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وقد اقترحا الجانبان عمل انتاج درامي مشترك يؤرخ لعراقة وأصالة التاريخ المصرى والأردني ليكون وثيقة درامية متميزة يتعرف من خلالها الشباب والأجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية والأردنية من ثقافات وعادات وتقاليد أصيلة للبلدين الشقيقين، وترسخ لديهم حب الأوطان والعمل بجهد من أجل رفعته .

وأكد «زين» على تفعيل التعاون مع الجانب الأردني بما يحقق مردود إيجابي على الجانب المهني والاقتصادي معا، ومؤكدا على ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب الأردني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة، وأن هناك تعاون مثمر مع الإعلام الأردني لا سيما الإنتاج المشترك ببرنامج بيت للكل، حيث أشاد الوزير الأردني ببرنامج بيت للكل، مؤكدا أنه أحدث صدى كبير لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأى العام العربي بمهنية واحترافية، كما أشاد الوزير الأردني بالدراما المصرية والفن المصرى الذي أسهم بشكل كبير في تشكيل وعى ووجدان الأمة.

كما أكد المهندس صخر مروان على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامى الكبير الذي يمتلك امكانيات وخبرات متميزة معربا عن تقديره الكبير للإعلام المصرى المهنى المتميز.

كما تطابقت وجهات نظر الجانبان في ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.