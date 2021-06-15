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انتهى المطرب طارق الشيخ من تصوير أغنية جديدة تحمل إسم «القلوب طرحت حجارة» من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق وستوديو احمد جودة ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على اليوتيوب، وتحمل عدد من المفاجآت .

وطرح طارق برومو الاغنية وتقول كلماتها :

اللى خلى الحلو حادق، حتى لو بالظلم بادىء في ناس من ضعفها بتنافق على الأصيل ليه بتعيبى، القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة والجروح حتسيب امارة، بتقوليلى معتش فارق .

وقرر المطرب طارق الشيخ، طرح ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «وردة البيت» الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغان متنوعة، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبدالوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.