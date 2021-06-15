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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن لقاح أسترازينيكا ثمنه 4 دولارات أما لقاح فايزر الأمريكي يصل إلى 38 دولارا، مؤكدا أنه رغم الفارق الكبير في السعر بين اللقاحات إلا أن هناك حاجة إلى وجود وتوافر اللقاح بكل دول العالم.

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه لابد للبلاد الفقيرة والغنية تطعيم مواطنيها ضد الفيروس، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك تطعيما لفئات معينة ستكون تلك الفئات مصدر خطر على العالم.

وأشار إلى أن مصر من أفضل دول العالم في مواجهة كورونا بفضل الإجراءات المتبعة وتصنيع اللقاحات بأيد مصرية.