نتائج الأنتخابات التشريعية الجزائرية... تصدر حزب الحاكم سابقاً والإسلاميين ثالثاً

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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن نتائج الأنتخابات التشريعية في الجزائر.

وأفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات البرلمانية، فيما أتى المستقلون في المركز الثاني، ثم حركة مجتمع السلم ذو التوجه الإسلامي في المركز الثالث.

وأعلنت نتائج انتخابات البرلمان في الجزائر كما يلي:

- جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم سابقاً): 105 مقاعد

- القوائم المستقلة: 78 مقعداً

- حركة مجتمع السلم: 64 مقعداً

- حزب التجمع الوطني الديمقراطي: 57 مقعداً

- حزب جبهة المستقبل: 48 مقعدا

وتبلغ إجمالي مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقعد، مما يعني أنه لم يتمكن أي حزب من الفوز بالأغلبية.

ومن بين 24.4 مليون لهم حق التصويت في الجزائر، صوت 5.6 مليون ناخب

وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر في مؤتمرها الصحفي اليوم: أن البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية.

وقالت الوطنية للانتخابات في الجزائر أن قرار الرئيس تبون بحل البرلمان جاء تجسيدا لبرنامجه الانتخابي.

وتابعت أن تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل التمثيل الشعبي، وأوضحت الوطنية للانتخابات الجزائرية أن البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية.

وتابعت «الناخب الجزائري عبر عن رأيه بكل شفافية» مشيرة إلى أن ديناميكة التغيير السلمي تتواصل في الجزائر

وأفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: إعلان النتائج جاء بعد تسلم آخر محضر انتخابي.

وسبق وأن شككت حركة مجتمع السلم «حمس» الجزائرية في نزاهة عملية الانتخابات، معلنة تصدرها نتائج الأنتخابات.

ولكن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، ردت على تصريحات «حمس» بشأن محاولات لتغيير نتائج الانتخابات.

وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن «بعـض الجهات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لهـا مـن الصـدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتهـا».

وأكد بيان السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية، «هذا الأمر يمس بـأخلاق الدولة وصون بنـاء الجمهوريـة الجديـدة، وهو دعـوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك».

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قد حدد 12 يونيو الجاري، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن أعلن في فبراير الماضي، حل المجلس الشعبي الوطني