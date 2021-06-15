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الأهلي يطالب اتحاد الكرة بدعم تواجد الجماهير في مباراة الترجي

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الأهلي يطالب اتحاد الكرة بدعم تواجد الجماهير في مباراة الترجي الأهلي يطالب اتحاد الكرة بدعم تواجد الجماهير في مباراة الترجي

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طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ضرور دعم جهوده للسماح بالحضور الجماهير خلال لقاء إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بحسب بيان رسمي.

وجاء في البيان «أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري».

وأضاف البيان «وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية».

واختتم البيان «وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ،. خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية».

المصرى اليوم

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