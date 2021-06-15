يورو 2020: انتفاضة متأخرة لبرازيل أوروبا وأرقام قياسية بالجملة لرونالدو

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استهل المنتخب البرتغالي حملة دفاعه عن لقبه بالفوز بنتيجة 3-0 على المنتخب المجري في أولى مباريات المجموعة السادسة لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وهي المباراة التي لُعبت ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية، بودابست.

وهيمن الضيوف على مجريات اللعب وكانوا الطرف الأفضل والأخطر مع حيازتهم على الكرة بنسبة 65% وتسديدهم للكرة في 11 مناسبة (7 على المرمى) مقابل 5 تسديدات فقط من أصحاب الأرض (3 على المرمى).

وظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين حتى أخر 6 دقائق من المباراة عندما سجل الظهير الأيسر رافائيل جوريرو الهدف الأول في المباراة في وقت قاتل.

وحصل البديل رافا سيلفا على ركلة جزاء، ترجمها النجم كريستيانو رونالدو في المرمى في الدقيقة 87، قبل أن يعود هذا الثنائي ويشترك في تسجيل الهدف الثالث الذي جاء في الدقيقة 92 عن طريق رونالدو، ليحقق المنتخب البرتغالي فوزًا كبيرًا، لكنه كان صعبًا للغاية.

رجل المباراة:

مباراة تاريخية لكريستيانو رونالدو حصل من خلالها بكل تأكيد على جائزة «نجم المباراة» التي يمنحها اليويفا لأفضل لاعب في المباراة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ارتقى منتخب البرتغال لقمة الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في حين تجمد رصيد المنتخب المجري عند صفر من النقاط في قاع الترتيب.

يوم السبت القادم سيواجه منتخب البرتغال منتخب ألمانيا، وفي نفس اليوم سيستضيف منتخب المجر منتخب فرنسا، في ثاني جولات المجموعة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أصبح كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لكأس الأمم الأوروبية بعد أن رفع رصيده إلى 10أهداف، ليتجاوز الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي كان سجل 9 أهداف (جميعها في نسخة 1984)

- رونالدو كذلك أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يلعب في 5 نسخ مختلفة، وأول من يسجل في 5 نسخ مختلفة (2004، 2008، 2012، 2016 و2020) .

- بعمر 36 عامًا و130 يومًا، أصبح كريستيان رونالدو أكبر لاعب سنًا يسجل هدفين في مباراة بكأس الأمم الأوروبية، متجاوزًا الرقم السابق بأسم الأوكراني أندريه شيفتشينكو ضد منتخب السويد في 2012 (بعمر 35 عامًا و256 يومًا) .

- منتخب البرتغال هو أول منتخب في تاريخ كأس الأمم الأوروبية يسجل 3 أهداف في أخر 10 دقائق من زمن مباراة في البطولة .

- منتخب البرتغال لم يخسر في أخر 6 مباريات لعبها في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأوروبية .

- المنتخب المجري خسر مباراة دولية لأول مرة منذ 6 سبتمبر 2020 (ضد روسيا) .