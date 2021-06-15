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شرطة الشرقية: ضبط 15 شخصًا خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

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شرطة الشرقية: ضبط 15 شخصًا خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا شرطة الشرقية: ضبط 15 شخصًا خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
إضافة إلى عددٍ من مخالفي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

شرطة الشرقية: ضبط 15 شخصًا خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (15) شخصًا بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قِبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ويُمنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتّخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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