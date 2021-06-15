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8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على دائري الطائف

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"الثبيتي": تم توجيه 3 عربات إسعاف.. والحالات بين بسيطة وبليغة

8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على دائري الطائف

تعرضت عائلة مكونة من 8 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين بسيطة إلى بليغة، بعد حادث انقلاب المركبة التي تُقلهم في الطريق الدائري بالطائف.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني.

وأضاف: عند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به 8 إصابات من عائلة واحدة قد انقلبت مركبتهم مما تعرضت العائلة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة.

وتابع "الثبيتي" : بعد التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على دائري الطائف

8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على دائري الطائف

8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على دائري الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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