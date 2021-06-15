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كيف تتخلص من الإمساك.. طبيب يكشف طريقة سهلة للعلاج «تعرف عليها»

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كيف تتخلص من الإمساك.. طبيب يكشف طريقة سهلة للعلاج «تعرف عليها» كيف تتخلص من الإمساك.. طبيب يكشف طريقة سهلة للعلاج «تعرف عليها»

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن طريقة سهلة لعلاج الإمساك المزمن .

وأضاف «موافي» إن النوع الأول هو امساك اعتيادي، ويكون الإنسان السبب في ذلك، لأن الجسم يحدد لنفسه وقت لخروج البراز، وعدم الحافظ على هذا التوقيت بسبب أو لآخر يجعل الإمساك يكون صعبًا، ويسبب خطورة خاصة أن جسم الإنسان يحتوي على ساعة بيولوجية والجهاز الهضمي يحتوي على ساعة وترمومتر لوقت الإخراج، وأن عدم الاستجابة للتوقيت خطر ويسبب إمساك، جاء ذلك خلال برنامج ربي زدني علما على قناة صدى البلد.

وأضاف أن هذا النوع من الإمساك متمكن أكثر في السن الصغيرة، وهم من يتعرضون لهذا النوع من الإمساك نتيجة عدم الحفاظ على التعود في توقيت البراز.

حذر «موافي» من تواجد البراز في مكان الإخراج دون خروجه حيث يمتص منه ، ما يسبب الإمساك أكثر، فيجب تحديد ميعاد ثابت للتبرز يوميًا سواء في حال وجود شعور للتبرز أو لا، حتى يتم التعود ولا يحدث إمساك.

المصرى اليوم

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