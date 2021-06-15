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محافظ قنا ينهي أزمة قرعه خطوط سير السرفيس مع البنك الزراعي والشركة الموردة

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التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الثلاثاء بعدد من السائقين الفائزين بقرعه خطوط سير سيارات السرفيس الأخيرة وذلك لبحث عدد من المطالب التي من شأنها تعطيل إجراءات استلام السيارات، في حضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمحاسب محمود عبدالوهاب مدير عام البنك الزراعي المصري بقنا ونشأت حته رئيس مجلس إدارة الشركة التي تم التعاقد معها لتوريد سيارات خطوط السير الجديد، وبكرى حسن على نقيب السائقين بالمحافظة وعددا من السائقين المستفيدين .

حل مشكلة السائقين مع البنك الزراعى بقنا

أكد محافظ قنا خلال الاجتماع على انتهاء الأزمة وعدم تحمل السائقين الذين دفعوا مقدم جدية الحجز للبنك الزراعي المصري أي أعباء إضافيه نظير تأخير خطوط السير، لافتا إلى أن آخر موعد للاستفادة من التخفيضات التي قدمتها الشركة المتعاقد معها هو نهاية شهر يونيو الجاري .

حل مشكلة السائقين مع البنك الزراعى بقنا

وأضاف «الداودي»، أن إدارة ملف خطوط السير الجديدة يعد نموذج يحتذى به في تطبيق مبدأ الشفافية من خلال مشاركة جميع الجهات المستفيدة من المشروع في جميع الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها بدء من الإعلان عن نتائجها في قرعة علانية تم بثها بشكل مباشر عبر صفحة مكتب اعلام محافظة قنا على التواصل الاجتماعي فيس بوك بالإضافة إلى حجم التسهيلات التي قدمتها المحافظة بالتعاون مع إدارة البنك الزراعي المصري والجهات الشريكة للنزول بسعر قيمة السيارة

حل مشكلة السائقين مع البنك الزراعى بقنا

المصرى اليوم

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